Ferrero está perto de comprar chocolates da Nestlé nos EUA

A empresa italiana Ferrero está perto de comprar a divisão de doces e chocolates da multinacional suíça Nestlé nos Estados Unidos.

Segundo o jornal “New York Post”, a companhia dona de ícones como Nutella, Ferrero Rocher e Kinder está disposta a pagar US$ 2 bilhões por um pacote de marcas que inclui Butterfinger e Crunch.

Se a operação for concluída, a Ferrero se tornará a terceira maior produtora de doces nos Estados Unidos, atrás de Hershey’s e Mars. A primeira também estava na briga pelos ativos da Nestlé, mas deixou a disputa após a compra da Amplify, dona das pipocas SkinnyPop, por US$ 1,6 bilhão.

Com isso, o único rival da Ferrero seria um pequeno fundo de private equity, que não é tido como favorito. Recentemente, a empresa italiana ampliou suas operações nos Estados Unidos ao adquirir a fabricante de balas Ferrara Candy.

O vencedor do “leilão” feito pela Nestlé deve ser anunciado nas primeiras semanas de janeiro, com a conclusão da operação prevista para março. A multinacional suíça alega que quer vender sua divisão de doces nos EUA para responder melhor “às exigências mais saudáveis dos consumidores” no país.

Com isso, o grupo deve se concentrar em setores de maior crescimento, como café, comida para animais e água.