Femsa adquire fatia de 50% na Raízen Conveniências

São Paulo — A companhia mexicana Femsa fechou acordo com o grupo Raízen, do setor de distribuição de combustíveis, para comprar 50% da Raízen Conveniências, em acordo que prevê a formação de uma joint venture entre as duas empresas, segundo fato relevante publicado nesta terça-feira, 6.

Para a transação foi considerado um ‘enterprise value’ de 1,122 bilhão de reais, tendo como premissa a aquisição de participação em uma empresa livre de quaisquer dívidas ou caixa.

“Após a implementação da transação, a Raízen Combustíveis e a Femsa Comercio serão, respectivamente, acionistas da Raízen Conveniências na proporção 50/50 do capital social”, disse a Raízen, observando que a joint venture contará com estrutura profissional e de governança corporativa próprias.

“A parceria com a Femsa Comercio representa um passo importante para a expansão no mercado de conveniência e proximidade no Brasil, garantindo ainda mais eficiência nos investimentos do Grupo Raízen nas suas operações, além de oferecer uma melhor proposta de valor para os franqueados”, disse a Raízen.