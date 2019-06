FedEx vai processar governo americano por guerra comercial

São Paulo – Não são apenas as empresas asiáticas que estão sob fogo cruzado. Por causa da guerra comercial entre Estados Unidos e China, a americana FedEx, conhecida por fazer entregas rápidas, está em um beco sem saída por não poder entregar produtos da companhia chinesa de tecnologia Huawei. Só que a gigante de serviço postal continua recebendo encomendas dos clientes.

Com medo de entrar para a lista negra do governo de Xi Jinping, a FedEx acabou por tomar uma decisão inusitada: vai processar a administração de Donald Trump.

“Não podemos ser os policiais do departamento de comércio exterior dos Estados Unidos”, afirmou Smith, em entrevista à Fox News. Segundo ele, a nova regulamentação criou um peso impossível para a FedEx de ter de saber a origem e o conteúdo de todos os envios.

Para se ter ideia, a gigante americana entrega cerca de 15 mil encomendas por dia em mais de 220 países e territórios.

“Achamos que essa regulamentação não tem base jurídica e esperamos que o departamento de comércio exterior chegue a uma solução que nos desobrigue a ser policiais das entregas”, acrescentou. “Se cometermos um erro, podemos ser processados em 250.000 dólares por encomenda.”

A concorrente americana United Parcel Service (mais conhecida como UPS) disse que não vai se juntar à rival no processo contra o governo americano, segundo a Reuters.

Resultados

Nesta terça-feira (25), a FedEx divulgou balanço do quarto trimestre fiscal encerrado em 31 de maio. A receita foi de 17,8 bilhões de dólares, ante os 17,3 bilhões no mesmo período do ano passado. Mas o resultado líquido foi negativo, de 1,97 bilhão.