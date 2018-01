Febre das fintechs faz herdeiro da família Frias bilionário

Uma recepção entusiasmada de investidores para empresa de pagamentos brasileira PagSeguro Digital Ltd. fez do presidente de seu conselho de administração, um dos herdeiros da família Frias, um bilionário.

Luiz Frias detém uma participação indireta na PagSeguro equivalente a US$ 3,1 bilhões, depois do salto que as ações da empresa deram no primeiro dia de negociação em Nova York, de acordo com uma análise do prospecto da PagSeguro feita pelo Índice de Bilionários Bloomberg. A participação de Frias na PagSeguro é via a fatia majoritária que detém no Universo Online SA. As ações da PagSeguro, que saíram a US$ 21,50 cada na oferta inicial, avançavam mais de 30% por volta do meio-dia.

Frias, 54, não respondeu aos pedidos enviados por e-mail para comentários.

A família Frias passou mais de meio século construindo um império da mídia no Brasil, começando com a compra do jornal Folha de S. Paulo em 1962 — um dos mais lidos jornais do país. Universo Online, ou UOL, que teve seu capital fechado em 2012, vai receber cerca de US$ 1 bilhão da oferta pública inicial da PagSeguro na Bolsa de Valores de Nova York.

O IPO é o maior de uma empresa brasileira desde 2011 e o maior na NYSE desde a Snap Inc. em março de 2017, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. A empresa, que tem como alvo pequenos varejistas, possui 2,5 milhões de comerciantes ativos em sua rede a partir de 30 de setembro, de acordo com o prospecto.

A credenciadora de cartões, que tem um valor de mercado de quase US$ 8,9 bilhões, está se beneficiando de um aumento nos investimentos feitos em startups de tecnologia financeira de mercados emergentes, que viram linhas de financiamento (“venture funding”, em inglês) para empresas brasileiras chegarem a US$ 160 milhões em 2016, de US$ 34 milhões em 2012.

O IPO do PagSeguro também cimenta o UOL como a joia da coroa da família, com cerca de 73% dos internautas brasileiros acessando um de seus sites, de acordo com a comScore para maio de 2017. A UOL diz ser maior empresa de serviços e produtos digitais, de produtos e serviços da Internet no Brasil.