Farmacêutica Roche anuncia aquisição da Spark Therapeutics

Nova York – A Roche anunciou ter chegado a um acordo para adquirir a empresa americana Spark Therapeutics, especializada em terapia genética. A farmacêutica suíça oferecerá US$ 114,50 por ação da Spark, um prêmio de 122% em relação ao preço do papel no fechamento da sexta-feira, 22. A transação, avaliada em US$ 4,8 bilhões, deve ser concluída no segundo semestre.

Segundo o comunicado das empresas sobre o acordo, a Roche irá arquivar uma oferta de compra de todas as ações da Spark, enquanto o conselho da americana irá emitir uma declaração unânime recomendando aos acionistas que aceitem a oferta feita.

De acordo com o CEO da Roche, Severin Schwan, a ideia é continuar investindo nos produtos do portfólio da Spark, que deverá permanecer como uma empresa independente sob o guarda-chuva do grupo suíço. O principal produto desenvolvido pela Spark é a SPK-8011, terapia genética para o tratamento da hemofilia A.x

(Dow Jones Newswires)