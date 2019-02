Falso aviso de bomba faz McDonald’s fechar lojas na Polônia

Varsóvia – Um falso aviso de bomba fez com que todos os estabelecimentos do McDonald’s na Polônia fossem evacuados nesta terça-feira, depois que uma chamada anônima alertou sobre uma bomba em uma das unidades do país, sem especificar qual.

“Embora suspeitássemos que fosse uma piada, nos vimos obrigados a checar cada um dos restaurantes“, explicou à imprensa o porta-voz da polícia da Polônia, Mariusz Sokolowski.

“Devemos comprovar cada aviso deste tipo que recebemos”, acrescentou.

Na Polônia, o McDonald’s conta com 311 estabelecimentos e emprega cerca de 16 mil pessoas.

As investigações policiais tentam agora localizar a origem da chamada que sobre o falso aviso de bomba.