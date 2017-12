Faixa de preço do Spotify sobe antes de pedido para listagem

Estocolmo – O valor do serviço de transmissão de músicas Spotify, que está planejando se listar no mercado acionário, aumentou 20 por cento, para pelo menos 19 bilhões de dólares nos últimos meses, superando os índices de tecnologia dos Estados Unidos e da Europa, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

As transações particulares mais recentes da companhia sueca foram realizadas acima de 4 mil dólares por ação de acordo com fontes.

Uma das fontes disse que as negociações recentes atingiram recorde de 4,2 mil dólares, avaliando a empresa em 19 bilhões de dólares ou mais, em comparação a cerca de 16 bilhões de dólares mais cedo no semestre.

O Spotify quer apresentar sua intenção de se listar junto aos reguladores norte-americanos até o fim do ano, disseram fontes.

Também apoiando as percepções de aumento de valor do Spotify, a compra de novas ações do Spotify pela Tencent implica um valor de mercado de 5 mil dólares por ação, disse uma das fontes.

Spotify e a divisão de música da chinesa Tencent Holdings disseram na semana passada que comprariam parcelas minoritárias entre si, mas não forneceram detalhes financeiros.

O Spotify não respondeu imediatamente a questionamentos sobre seu valor de mercado e listagem.