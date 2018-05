Facebook vai usar realidade aumentada para atrair anúncios para Messenger

Califórnia — O aplicativo Messenger do Facebook lançou um recurso de realidade aumentada na terça-feira para permitir que as pessoas vejam os produtos que estão comprando como se já o tivessem, como um carro estacionado na garagem, em um movimento destinado a atrair potenciais anunciantes.

Embora os aplicativos de mensagens para smartphones não sejam conhecidos por exibir anúncios, o Facebook disse que o direcionamento de anúncios para as 1,3 bilhão de pessoas que usam seu serviço Messenger será uma parte importante do crescimento de longo prazo de receita da empresa.

As empresas de tecnologia do Vale do Silício estão despejando dinheiro em realidade aumentada, uma mistura dos mundos real e digital, mais conhecida pelo jogo Pokemon Go.

O Facebook, em uma conferência de tecnologia que começou nesta terça-feira, está lançando um novo kit de ferramentas para desenvolvedores de software para criar recursos de realidade aumentada.

David Marcus, chefe do aplicativo Messenger do Facebook, disse em uma entrevista que os compradores poderão visualizar e potencialmente testar produtos que os anunciantes disponibilizaram. A Sephora, uma das primeiras empresas que usará o recurso, permitirá que as pessoas praticamente experimentem cosméticos.

Recursos semelhantes de realidade aumentada proliferaram nos aplicativos de varejistas como Amazon.com e Ikea, que permitem que as pessoas vejam como uma torradeira ou um sofá ficariam em uma sala.

O Facebook, a maior rede de mídia social do mundo, incentiva as empresas a usar o Messenger para conversar com os consumidores, às vezes para atendimento ao cliente.

Ter empresas usando o Messenger ajuda os negócios de publicidade do Facebook, disse Marcus. Os profissionais de marketing podem colocar anúncios diretamente no serviço, e o Facebook vende anúncios em seu News Feed que se conectam às conversas do Messenger.

Quatro empresas participam do lançamento: a empresa de eletrônicos Asustek Computer Inc , a montadora Kia Motors Corp, a empresa de roupas Nike Inc e a Sephora, uma unidade da LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE.

O WhatsApp, outro serviço de mensagens do Facebook com mais de 1 bilhão de usuários, descartou a publicidade. O cofundador do WhatsApp, Jan Koum, disse na segunda-feira que estava saindo. O Washington Post noticiou que ele está saindo em parte por causa de conflitos sobre publicidade, que ele se opõe.

O Messenger está tentando atrair empresas de outras maneiras, como “bots” automáticos de bate-papo que podem responder a consultas de clientes. Existem 300 mil bots no Messenger, três vezes mais do que há um ano, disse Marcus.

(Por David Ingram)