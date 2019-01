Facebook tem receita trimestral de US$ 16,91 bi e supera estimativas

O Facebook anunciou nesta quarta-feira resultados que superaram as estimativas de Wall Street para receita trimestral e lucro, ajudado pelo crescimento nos negócios do Instagram e um aumento nos gastos com publicidade das empresas.

As ações da empresa subiram 6,4 por cento no after-market.

O volume de informações do Facebook sobre usuários faz dele uma ferramenta poderosa paras anunciantes, mas os escândalos relacionados à privacidade prejudicaram sua reputação.

Usuários ativos mensais aumentaram 9 por cento em relação ao ano anterior, para 2,32 bilhões, em linha com as estimativas, de acordo com dados do IBES da Refinitiv.

As vendas de anúncios aumentaram 30 por cento, para 16,64 bilhões de dólares no quarto trimestre, enquanto os custos, reforçados por medidas para melhorar o conteúdo e a segurança após as recentes linhas de dados e privacidade, aumentaram 62 por cento, para 9,09 bilhões de dólares.

O lucro líquido atribuível aos acionistas subiu para 6,88 bilhões de dólares, ou 2,38 dólares por ação, ante 4,27 bilhões de dólares, ou 1,44 dólar por ação, um ano antes.

A receita total subiu de 12,97 bilhões para 16,91 bilhões de dólares. Analistas esperavam receita de 16,39 bilhões e lucro de 2,19 dólares por ação no trimestre.