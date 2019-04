Facebook tem lucro e receita acima do esperado no 1º trimestre

São Paulo – O Facebook apresentou lucro líquido de US$ 2,429 bilhões no primeiro trimestre deste ano, o equivalente a US$ 0,85 por ação, representando uma queda de 51% em relação ao mesmo período de 2018, quando o ganho foi de US$ 4,998 bilhões, ou US$ 1,69 por ação. Apesar do recuo, o resultado veio acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, que projetavam lucro de US$ 1,61 por ação.

A receita da companhia no período entre janeiro e março foi de US$ 15,077 bilhões, um avanço de 26% em relação à receita de US$ 11,966 bilhões registrada no mesmo período do ano passado. Analistas ouvidos pela FactSet esperavam que a receita mostrasse avanço menor, para US$ 15,97 bilhões. A receita de publicidade para aparelhos móveis representou aproximadamente 93% da receita de publicidade da companhia no primeiro trimestre, em comparação com aproximadamente 91% da receita de publicidade entre janeiro e março de 2018.

O presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, disse que a empresa está focada em “construir nossa visão focada na privacidade para o futuro das redes sociais e trabalhar de forma colaborativa para abordar questões importantes na internet”. De acordo com o Facebook, o número de usuários ativos diários foi de 1,56 bilhão no fim de março, um avanço de 8% na comparação anual. Já o número de usuários ativos mensais foi de 2,38 bilhões no fim do mês passado, marcando uma alta de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No after hours em Nova York, a ação do Facebook se firmou em alta firme diante de lucro líquido e receita maiores do que o esperado no trimestre. Às 17h16 (de Brasília), o papel do Facebook subia 4,74%, para US$ 191,35. No ano, o papel da companhia acumula valorização de aproximadamente 40%.