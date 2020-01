Facebook registra lucro líquido de US$ 7,35 bi no 4º trimestre

O Facebook registrou lucro líquido de US$ 7,35 bilhões no quarto trimestre, avanço de 7% na comparação com igual período do ano anterior. O lucro por ação da empresa ficou em US$ 2,56, com alta anual de 8% e um pouco acima da previsão de US$ 2,53 dos analistas ouvidos pela FactSet. A receita da companhia foi de US$ 21,08 bilhões, com crescimento anual de 25% e acima da previsão de US$ 20,9 bilhões dos analistas. A ação, porém, recuava 6,17% no after hours de Nova York, às 18h43 (de Brasília).

O Facebook informou que seus usuários diários ativos ficaram em 1,66 bilhão em média em dezembro, um crescimento anual de 9%. O resultado superou a expectativa de quase 1,65 bilhão dos analistas. Apesar dos números melhores do que as previsões, o papel caía, após a companhia mostrar um crescimento nas despesas que ficou bem acima do avanço da receita.

Os custos e despesas totais da empresa avançaram 34% no trimestre. O Facebook não deu detalhes de suas diretrizes financeiras, em seu balanço.