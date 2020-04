Facebook cancela grandes eventos até junho de 2021

O presidente e fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou nesta quinta-feira, 16, que a empresa vai cancelar grandes eventos até junho de 2021 e que os funcionários que não se sentirem à vontade para retornar ao escritório poderão trabalhar remotamente até o final do verão — que na Califórnia acaba em setembro.

“Exigiremos que a grande maioria de nossos funcionários trabalhe em casa até o final de maio, a fim de criar um ambiente mais seguro tanto para aqueles que realizam tarefas críticas, que precisam estar no escritório, quanto para todos os demais”, escreveu Zuckerberg em sua página na rede social.

Segundo ele, os eventos físicos com mais de 50 pessoas, promovidos pela empresa, estão cancelados até o meio do ano que vem.

No texto, o executivo afirmou ter consciência de que a maioria das pessoas não pode trabalhar em casa tão facilmente quanto os funcionários do Facebook, que possui uma sofisticada estrutura.

“Também sabemos que quando a sociedade finalmente começar a se abrir, esse processo deverá ser lento, de forma difusa, para garantir que as pessoas que estão retornando ao trabalho possam fazê-lo com segurança e que minimize a possibilidade de futuros surtos.”

Grandes empresas ao redor do mundo já estão planejando o retorno gradual às atividades. No entanto, o Facebook, com sua estrutura avançada, pode “se dar ao luxo” de estender a quarentena, destacou Zuckerberg em sua publicação.

“A maioria dos funcionários do Facebook tem a sorte de poder trabalhar de forma produtiva em casa”.