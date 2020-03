Fábricas da Apple funcionam, mas demanda por iPhone é incerta

Enquanto a China reabre sua economia após meses de bloqueio, as fábricas de iPhone da Apple estão, em grande parte, em funcionamento. Mas com a pandemia de coronavírus se espalhando pelo mundo, a pergunta urgente para a empresa é quantos compradores haverá para os modelos atuais e para os lançamentos esperados para o próximo semestre.

Um alto funcionário de uma das principais montadoras da Apple disse que os pedidos da Apple para o trimestre encerrado em março provavelmente cairão 18% em comparação com o ano anterior. O aumento da produção de novos celulares que funcionam com redes 5G de última geração foi adiado, disse essa pessoa, embora ainda seja possível que os celulares 5G possam ser lançados conforme previsto.

“Ninguém está mais falando em mão de obra ou escassez de material (na China). Agora todo mundo está analisando se a demanda dos EUA e da Europa pode acompanhar “, disse a pessoa, que tem conhecimento direto do assunto. “O foco agora é a demanda dos consumidores nos EUA e na Europa.”

Um dos principais fornecedores de displays da Apple está se preparando para um nível semelhante de contração, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. A empresa previa o envio de 70 milhões de telas para iPhone este ano, mas agora está considerando diminuir essa meta em mais de 17%, para 58 milhões de unidades.

A empresa também planeja reduzir a força de trabalho em suas linhas de produção designadas pela Apple em sua fábrica no Vietnã, onde monitores são montados antes de irem para a China para serem colocados em celulares, disse essa pessoa.

A Apple se recusou a comentar esta história.

No início deste mês, a empresa fechou lojas de varejo em todo o mundo, assim que começou a reabrir lojas na China. Com grande parte da Europa e dos Estados Unidos parada e o desemprego aumentando globalmente, há pouca clareza sobre quando a demanda poderá retornar.

A empresa também pode enfrentar outros problemas na cadeia de suprimentos, já que países como Malásia e Vietnã impõem novas restrições para combater o coronavírus.

“As coisas estão mudando diariamente devido às interrupções na cadeia de suprimentos, por isso é difícil fazer comentários significativos no momento sobre oferta e demanda”, disse um funcionário de um fornecedor na Malásia.

Perspectiva de demanda incerta

Em fevereiro, a Apple retraiu sua previsão de vendas para o trimestre encerrado em março sem apresentar uma nova. As ações caíram mais de 15% desde o início do ano.

“Nosso cenário de base assume um choque para a demanda do trimestre de junho, com resultados cada vez melhores” no segundo semestre do ano, em vez de uma recuperação em “V”, escreveu o analista da Canaccord Genuity Michael Walkley, em nota aos investidores, em 18 de março.

O analista de tecnologia, Arthur Liao, da Fubon Research, reduziu as previsões de embarques para o primeiro trimestre deste ano para 35 milhões de unidades, uma queda de 17% em relação a 41 milhões de unidades do ano anterior. A empresa reduziu as previsões totais de remessas do iPhone para 2020 para 198 milhões, abaixo das previsões anteriores de 204 milhões.

Nos Estados Unidos, pelo menos, os próprios consumidores parecem incertos se retomarão os gastos. Em uma pesquisa com mais de 2.600 adultos dos EUA realizada pela Civis Analytics, realizada de 18 a 20 de março, mais da metade dos entrevistados disse que planejava gastar o mesmo em eletrônicos de consumo que antes do surto de vírus, se a situação for contida nas próximas semanas.

Mas, se a situação piorar, os entrevistados foram igualmente divididos, com cada um terço dizendo que gastariam menos, o mesmo ou mais em eletrônicos de consumo quando as condições retornarem ao normal.

Essa ambiguidade tornou difícil para os fornecedores da Apple avaliarem como o ano de 2020 será realizado.