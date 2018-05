Fabricante de móveis da Via Varejo, Bartira amplia portfólio

São Paulo – A fabricante de móveis Bartira mudou seu posicionamento para ficar mais próxima do consumidor e expandir a categoria de móveis na empresa.

Uma das divisões da Via Varejo, ao lado da Casas Bahia, Ponto Frio e Extra.com.br, a Bartira fornece móveis para as empresas do grupo. Apenas em 2017, saíram de sua fábrica em São Caetano do Sul, SP, mais de 3,1 milhões de produtos.

Até então, focava-se em móveis para quarto e cozinha. Agora, passará a ter sete categorias com mais de 400 móveis, incluindo cadeiras, sofás, poltronas, camas, peças para escritório, diferentes tipos de mesas, racks, colchões, entre outros itens.

Algumas dessas categorias já eram vendidas pelas lojas e sites do grupo, mas por fornecedores terceiros. Com pesquisas com os consumidores, a Bartira percebeu que havia certas demandas dos clientes, afirmou Vitor Fagá, diretor-executivo de móveis da Via Varejo, em entrevista exclusiva ao site EXAME.

Não deve haver sobreposição dos produtos Bartira com os de outros fornecedores, de acordo com o diretor, já que “os novos móveis complementam o portfólio, em itens e faixas de preço que não atuávamos antes”. A empresa afirma que seus móveis são conhecidos por serem duráveis e de qualidade, mas que também precisam ser acolhedores, alegres e fazer parte do dia a dia dos consumidores.

As mudanças também afetam as lojas da companhia, com reformas no modo como os móveis são expostos. Isso ocorrerá de forma gradual já a partir de maio, em algumas das 978 lojas da empresa. Atualmente, algumas das lojas da Casas Bahia e Ponto Frio têm espaços montados, como se fossem cômodos, com os móveis à venda.

O plano também é criar um comércio eletrônico próprio para a fabricante. Para atender às novas demandas, será criado um canal de atendimento exclusivo, por meio de chat, e-mail, redes sociais e telefone.

A Via Varejo faz parte do Grupo Pão de Açúcar e, desde novembro de 2016, está à venda. Com mais de 900 lojas e uma operação forte em comércio eletrônico, a companhia é um atrativo interessante, mas ainda não houve negociações mais concretas.