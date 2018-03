Na crise, fabricante de iates exporta luxo brasileiro para os EUA

São Paulo – Com a crise econômica no Brasil, a italiana fabricante de iates Azimut Yatchs encontrou uma nova forma de vender os produtos fabricados no país. As exportações, principalmente aos Estados Unidos, impulsionam as vendas da unidade brasileira, que teve faturamento de cerca de 80 milhões de dólares no ano passado.

Mais de 70% das embarcações produzidas na planta brasileira, a única da companhia fora da Itália, são enviadas aos Estados Unidos. O país é o maior comprador dos iates de luxo produzidos no Brasil.

Em 2017 cerca de 94% das exportações de modelos feitos na fábrica brasileira foram direcionados ao mercado norte-americano, contra 72% no ano anterior. Foram 17 embarcações enviadas ao país, com faturamento de 27 milhões de reais.

Com o aumento das vendas para o mercado externo, o estaleiro também cresceu. De 2016 a 2017, mais que dobrou de volume e o faturamento cresceu 117%.

Por causa desse foco no país estrangeiro, a companhia irá fazer mais lançamentos de modelos voltados aos Estados Unidos, com valor mais alto. Assim, para 2018, a expectativa é manter o número de vendas, mas com um faturamento maior.

O Verve 40 é um desses modelos, que foi desenvolvido por aqui e é montado apenas da fábrica de Santa Catarina. Com 34 unidades já vendidas ao país, o modelo já tem 18 novas encomendas para os próximos anos. A embarcação custa a partir de 2,8 milhões de reais.

A Azimut Yachts é uma marca do Grupo italiano Azimut|Benetti com matriz na Itália. Opera em 70 países com uma rede de vendas de 138 escritórios. Além das fábricas localizadas na Itália, em 2010, inaugurou unidade de produção em território brasileiro, na cidade de Itajaí, SC. Na filial brasileira, fabrica embarcações de 40 a 100 pés.