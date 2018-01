Fabricante de brinquedos Lego faz parceria com chinesa Tencent

A fabricante dinamarquesa de brinquedos Lego está se unindo à gigante chinesa Tencent Holdings para desenvolver jogos online e potencialmente uma rede social voltada para crianças chinesas.

A Lego, uma empresa de capital fechado, tem registrado uma desaceleração no crescimento das vendas nos últimos anos, mas o mercado chinês tem sido um ponto brilhante, com vendas crescendo entre 25 e 30 por cento em 2016.

A dinamarquesa está competindo com a Mattel, fabricante das bonecas Barbie, e a Hasbro, empresa por trás de My Little Pony, por uma fatia do mercado chinês de brinquedos e jogos avaliado em 31 bilhões de dólares.

A Lego disse na segunda-feira que a parceria com a Tencent, maior rede social e empresa de jogos da China, tem como objetivo criar um ambiente online seguro que abranja conteúdos, plataformas e experiências adaptadas às crianças chinesas.

“O que estamos procurando agora com Tencent é apenas para encontrar formas mais criativas … (de) chegar a crianças e criar conteúdo personalizado com a Tencent, neste caso, video games”, disse chefe da Lego na China, Jacob Kragh, à Reuters na segunda-feira em evento conjunto com a Tencent em Pequim.

A parceria prevê o desenvolvimento de uma zona de vídeo Lego para crianças na plataforma de vídeo Tencent, bem como jogos licenciados da marca Lego, disse a fabricante de brinquedos.

A parceria também inclui o Lego Boost – um conjunto de construção e codificação que permite que as crianças transformem suas criações em objetos em movimento – e a explorarão do desenvolvimento de uma rede social conjunta para crianças na China.

A Tencent é a empresa mais valiosa da Ásia com valor de mercado de 537 bilhões de dólares.