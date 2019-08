Fábrica da Huawei no Brasil anunciada por Doria não é certeza, diz empresa

A empresa de tecnologia Huawei afirmou que não é certeza que a companhia vai abrir uma fábrica em São Paulo. Ao menos, não por enquanto. A fábrica vai depender do desempenho, no restante de 2019 e nos meses subsequentes, da operação dos smartphones da Huawei no país, que foram lançados por aqui apenas em abril deste ano.

A informação da fábrica havia sido divulgada pela manhã pelo governador de São Paulo, João Doria, que está em viagem à China.

“A Huawei está no país há 21 anos, sempre presente na transformação digital do Brasil, do 2G até o 4.5G. E agora, na era do 5G, não será diferente. A empresa está animada com as oportunidades no cenário brasileiro e, conforme o desenvolvimento da performance da operação dos smartphones da Huawei no mercado local, considera instalar uma fábrica em São Paulo em um futuro próximo. Mais detalhes serão divulgados em momento oportuno”, disse a Huawei em comunicado por meio de sua assessoria de imprensa.

O “considera” dito pela Huawei, contudo, não tem data para acontecer. Há estudos sendo feitos, mas a empresa ressalta que a operação no Brasil ainda é muito recente e que tudo vai depender de como será o desempenho de vendas dos aparelhos da companhia chinesa por aqui.

Questionada sobre o que significa o “futuro próximo” no comunicado, a empresa também afirma que, diante de um contexto de guerra comercial entre China e Estados Unidos, seria uma “imprudência” falar em datas.

A Huawei deixou de vender seus smartphones no Brasil em 2014 e, neste ano, já tendo saltado de 6% para 19% de participação no mercado mundial, voltou a operar no Brasil com os smartphones topo de linha P30 Pro e P30 Lite.

Doria também havia afirmado que a empresa investiria 800 milhões de dólares na fábrica ao longo dos próximos três anos, em meio à expansão das operações da empresa na América Latina. A Huawei também não confirma esses valores.

Mais informações em breve.