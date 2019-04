Fábio Carvalho conclui aquisição do Grupo Abril

São Paulo — Acaba de ser concluída, nesta quarta-feira, 17 de abril, a aquisição do Grupo Abril pela empresa Cavalry Investimentos, de propriedade do empresário Fábio Carvalho. O negócio foi fechado tendo como base um contrato de compra e venda assinado por Carvalho com a família Civita, fundadora e até então controladora do grupo, no dia 20 de dezembro de 2018.

Com o fechamento do negócio, a família Civita deixa o controle e a administração do grupo composto de 23 empresas. Carvalho se torna o novo proprietário e presidente executivo do grupo, assumindo a condução do processo de recuperação das empresas.

“Após um processo longo para a conclusão de uma transação muito complexa, as energias agora se focam nos desafios da restruturação do grupo. Temos muita confiança nos méritos do grupo e na nossa visão para a trajetória de sucesso da Abril”, diz Carvalho.

O negócio já foi aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A próxima etapa será a apresentação do plano de recuperação aos credores da empresa, em assembleia marcada para o dia 28 de maio.

Em 69 anos de existência, a Abril se tornou a líder na publicação de revistas no Brasil, posição que mantém, e diversificou os negócios para áreas como a produção gráfica e a distribuição de impressos e produtos. Também tem hoje presença expressiva na internet, por meio de seus principais títulos, como VEJA, EXAME, CLAUDIA, QUATRO RODAS e SUPERINTERESSANTE, dentre outros.