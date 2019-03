Eztec tem lucro líquido de R$ 43,5 milhões no 4º trimestre, alta de 72%

São Paulo — A incorporadora Eztec registrou lucro líquido de R$ 43,541 milhões no quarto trimestre de 2018, alta de 72% em relação ao mesmo período de 2017. Este foi o maior lucro trimestral recorrente desde 2016, conforme balanço publicado nesta sexta-feira, 22. Já no acumulado de 2018, porém, o lucro líquido totalizou R$ 97,541 milhões, montante 72,8% menor do que no ano anterior.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 15,221 milhões no trimestre, aumento de 108%. A margem Ebitda subiu 2 pontos porcentuais, para 10,5%. No acumulado de 2018, o Ebitda ficou no patamar negativo de R$ 1,033 milhão, revertendo o resultado positivo de R$ 315,920 milhões em 2017.

A receita líquida atingiu R$ 144,475 milhões no trimestre, crescimento de 69%, enquanto no ano a receita chegou a R$ 390,762 milhões, baixa de 60%.

O resultado financeiro líquido foi positivo em R$ 30,673 milhões no trimestre, alta de 20,7%, enquanto no ano foi positivo em R$ 109,489 milhões, elevação de 62,2%.

O crescimento do lucro da Eztec no quarto trimestre é uma consequência da retomada dos lançamentos e das vendas, levando a um aumento da receita, com diluição de custos e melhora das margens. A companhia também registrou ganhos financeiros maiores (como ela mantém caixa líquido em vez de dívida líquida, o lucro normalmente supera o Ebitda).

No caso da receita operacional, a Eztec informou que avançou na contabilização das vendas dos projetos mais recentes, especialmente do empreendimento de alto padrão “Diogo Ibirapuera”. Já nos trimestres anteriores, o faturamento foi afetado pela escassez de lançamentos e pelo impacto dos distratos.

A Eztec informou ainda que no quarto trimestre contou com receita oriunda de uma bonificação paga por empresas parceiras pela entrega das obras com economia de custos no empreendimento “Jardins do Brasil”.

A companhia encerrou o quarto trimestre de 2018 com posição de caixa líquido de R$ 403,1 milhões, 19,8% mais do que no terceiro trimestre. A geração de caixa foi de R$ 66,692 milhões entre outubro e dezembro.

Conforme já informado em relatório preliminar, a Eztec teve vendas líquidas de R$ 285 milhões no quarto trimestre de 2018, crescimento de 179% em relação ao mesmo período de 2017. Esse foi o maior resultado dos últimos cinco anos da empresa. Os lançamentos atingiram R$ 518 milhões em valor geral de vendas (VGV), alta de 245%.