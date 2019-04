ExxonMobil tem queda no lucro e receita do 1° trimestre

São Paulo — A petrolífera americana ExxonMobil anunciou nesta sexta-feira, 26, que teve lucro líquido de US$ 2,35 bilhões no primeiro trimestre, 49% menor que o ganho de US$ 4,65 bilhões obtido em igual período de 2018. Na mesma comparação, o lucro por ação caiu de US$ 1,09 para US$ 0,55, vindo abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,70.

Já a receita diminuiu 7%, a US$ 63,6 bilhões, mas ficou um pouco acima da projeção do mercado, de US$ 63 bilhões.

A queda no lucro e receita ocorreu apesar de um aumento na produção da ExxonMobil, de 2%, a 4 milhões de barris de óleo equivalente (BoE) por dia.

Às 9h19 (de Brasília), a ação da ExxonMobil caía 2,5% nos negócios do pré-mercado em Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.