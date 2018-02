ExxonMobil tem lucro 400% maior no 4º trimestre de 2017

Nova York – A ExxonMobil registrou forte aumento do lucro líquido no quarto trimestre de 2017, chegando a US$ 8,38 bilhões, ou US$ 1,97 por ação. No mesmo período de 2016, a companhia teve lucro de US$ 1,68 bilhão, ou US$ 0,41 por ação.

De acordo com a empresa, o balanço do quarto trimestre foi impactado por um benefício de US$ 5,942 bilhões provenientes da reforma tributária dos EUA, aprovada em dezembro.

Excluindo esse ganho e uma cobrança de US$ 1,3 bilhão por deficiências de ativos, o lucro ajustado foi de US$ 3,73 bilhões, ou US$ 0,88 por ação, abaixo da previsão do FactSet de US$ 1,03.

A receita subiu de US$ 56,4 bilhões para US$ 66,5 bilhões, também abaixo da previsão de U$ 71,9 bilhões.

Às 12h38 (de Brasília), a ação da ExxonMobil caía 4,82% em Nova York.