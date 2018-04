ExxonMobil relata vazamento na segunda maior refinaria de petróleo dos EUA

Nova York – A ExxonMobil relatou hoje um vazamento na tubulação de sua refinaria em Baytown, nos Estados Unidos, que, de acordo com a empresa, está levando emissões de poluentes a ultrapassar o nível considerado normal para a planta.

O vazamento já foi contido, informou a petroleira à Comissão para a Qualidade Ambiental do Texas, mas as emissões ainda persistem e podem continuar até o fim do dia.

“Há um impacto mínimo sobre a produção. Esperamos cumprir nossos compromissos contratuais”, diz o comunicado à agência estadual.

Com processamento diário de 561 mil barris, a refinaria de Baytown é a segunda maior dos EUA.

(Dow Jones Newswires)