ExxonMobil planeja investir US$ 50 bi nos EUA nos próximos 5 anos

Nova York – A ExxonMobil anunciou que pretende investir US$ 50 bilhões para expandir seus negócios nos EUA nos próximos cinco anos.

A gigante petrolífera, que tem sede no Texas, disse que os investimentos serão “aprimorados” após a aprovação da reforma tributária no Congresso americano, em dezembro.

No ano passado, a Exxon revelou planos de gastar entre US$ 23 bilhões e US$ 27 bilhões mundialmente por ano entre 2018 e 2020.

Em 2016 e 2017, a empresa investiu cerca de US$ 6 bilhões anualmente nos EUA, segundo estimativas próprias e de analistas. Fonte: Dow Jones Newswires.