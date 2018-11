ExxonMobil amplia lucro em 57% no terceiro trimestre

Nova York – A petrolífera americana Exxon Mobil anunciou hoje que teve lucro líquido de US$ 6,24 bilhões no terceiro trimestre, 57% maior que o ganho obtido em igual período do ano passado. Na mesma comparação, o lucro por ação subiu de US$ 0,93 para US$ 1,46, superando a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,22.

A receita cresceu 25%, a US$ 76,61 bilhões, vindo também acima da projeção do mercado, de US$ 75,68 bilhões.

Os ganhos no lucro e receita vieram apesar da queda na produção da Exxon Mobil, de 2,4%, a 3,79 milhões de barris por dia.

Às 10h17 (de Brasília), a ação da Exxon Mobil subia 1,7% nos negócios do pré-mercado em Nova York.