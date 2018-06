Exxon diz que fica fortalecida no Brasil após leilão do pré-sal

São Paulo – A petroleira norte-americana Exxon Mobil está mais fortalecida no Brasil após o quarto leilão de áreas do pré-sal realizado nesta quinta-feira, afirmou a presidente da companhia no Brasil, Carla Lacerda, após o evento.

“Essa parceria de longo prazo com a Petrobras agora no bloco de Uirapuru vai dar continuidade… Estamos muito felizes… em poucos meses a Exxon Mobil passou de dois blocos para 25 blocos”, disse Carla.

Ela ressaltou também a parceria de longo prazo com outros parceiros no país. “Hoje é um grande dia para o Brasil.”