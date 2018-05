Extra registra alta de 30% em vendas da Pink Friday

São Paulo – O Extra, bandeira de mercados do Grupo Pão de Açúcar, registrou crescimento de 30 por cento nas vendas da campanha de ofertas para o Dia das Mães chamada de Pink Friday em relação ao ano anterior, informou a empresa.

A estratégia de vendas, com 26 horas de promoções que teve início na noite da quinta-feira anterior ao Dia das Mães, viu o melhor desempenho de vendas nos segmentos de eletro e de itens de bazar, ambos com crescimento de 40 por cento em relação à campanha do ano passado.

O modelo de ofertas foi adotado pelo segundo ano seguido, com o objetivo de impulsionar as vendas para o Dia das Mães, e tem um modelo similar ao da Black Friday, evento que ocorre no segundo semestre e quando as varejistas realizam uma série de descontos.

“A gente acredita que a Pink Friday seria a Black Friday do primeiro semestre”, disse à Reuters a diretora de marketing do Extra, Christiane Cruz.

Segundo a executiva, após criar a data para o comércio no ano passado, a empresa deu “um importante passo na consolidação da data no calendário proporcional do Extra”.