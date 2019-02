Extra.com.br fecha parceria com Ri Happy para e-commerce

São Paulo – O Extra.com.br começou uma parceria com a Ri Happy no segmento de marketplace.

Dessa forma, o mercado online terá um mix maior de produtos para crianças, bem a tempo do Dia das Crianças.

A parceria irá fortalecer a plataforma de marketplace, chamada de Shopping Mercado Extra.com.br, o braço de e-commerce.

A importância do marketplace vem crescendo para a CNova, empresa que detém o Extra.com.br.

No terceiro trimestre de 2014, a participação de vendas do marketplace na Cnova Brasil cresceu para 11,8% no acumulado do ano, ante apenas 1,94% em todo 2013.

Para Rodrigo Poço, diretor de e-commerce do Grupo Ri Happy, a associação permitirá ampliar o potencial de vendas do e-commerce da rede e a visibilidade da marca, e assim conquistar um número expressivo de novos clientes.

No site, diversas lojas podem oferecer seus produtos e o cliente faz todas suas compras em uma única transação.