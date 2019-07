Extinta rede americana Toys “R” retorna com lojas feitas para o Instagram

A versão reencarnada da Toys “R” Us planeja abrir duas lojas na época do Natal em fase de testes nos Estados Unidos. O objetivo é aumentar o número para 10 unidades até o final de 2020.

A empresa vai abrir lojas de 600 metros quadrados em shoppings de Houston e Paramus, em Nova Jersey, em uma joint venture com a varejista b8ta. Uma parte fundamental da estratégia é fornecer experiências “Instagram” para atrair clientes para as novas lojas, como tirar fotos com a girafa Geoffrey, festas de aniversário e outros eventos, disse Richard Barry, CEO da Tru Kids Brands, em entrevista por telefone.

As lojas também contarão com áreas onde as crianças poderão testar novos produtos.

Phillip Raub, cofundador e presidente da b8ta, chamou o teste nas lojas de “projeto” e disse que as futuras unidades podem ser maiores.

Ele acredita que o tamanho ideal das lojas seria de pouco mais de 900 metros quadrados “com a ideia de que no ano que vem estaremos realmente entrando nos principais mercados”, disse em entrevista.

Raub afirmou que há negociações para novas lojas fora de shopping centers que seriam abertas no ano que vem. O relançamento da marca acontece mais de um ano depois da empresa ter encerrado as operações nos EUA.

O desaparecimento da Toys “R” Us deixou um enorme vácuo para empresas como Hasbro e Mattel e contribuiu para a queda de dois dígitos das ações de fabricantes de brinquedos em 2018. A varejista de brinquedos registrava vendas anuais de US$ 7 bilhões nos EUA em mais de 700 unidades, incluindo a marca Babies “R” Us.

A Bloomberg News já havia divulgado os planos da Toys “R” Us de voltar a abrir lojas.