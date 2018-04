Exportação da JBS cresce 33% no 1º tri e atinge volume recorde

São Paulo – A divisão JBS Carnes do grupo JBS exportou volume recorde de 16,8 mil toneladas de produtos industrializados no primeiro trimestre de 2018, uma alta de 33,3 por cento em relação ao mesmo período do ano anterior, informou a companhia, destacando forte demanda do mercado externo.

A lista de produtos industrializados vendidos para diversos países, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Canadá, Chile e Hong Kong, inclui alimentos enlatados, como carne e salsicha, além de hambúrguer e pratos prontos.

O volume exportado no primeiro trimestre corresponde a uma média mensal de 5,6 mil toneladas por mês.

A JBS deve divulgar resultados consolidados de primeiro trimestre em 14 de maio. As ações da companhia acumularam no período queda de 4,7 por cento. Nesta quinta-feira o papel tinha valorização de 1,9 por cento, a 9,14 reais, enquanto o Ibovespa mostrava alta de 1,08 por cento.