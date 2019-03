Explosão de mina de ouro na Bahia deixa pelo menos dois mortos

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas na explosão de uma mina de ouro localizada na divisa entre os municípios de Barrocas e Teofilândia, na Bahia, na madrugada de hoje (1º). A mina, única na região, pertence à mineradora Leagold, que ainda não se manifestou.

A Policia Civil de Teofilândia investiga as causas do acidente. Segundo funcionários da prefeitura da cidade, a explosão ocorreu durante o terceiro turno de trabalho de operários da mina – conhecido como corujão. No momento do acidente, era feito o carregamento de frente, termo utilizado para preparação do local de detonação de uma determinada área para retirada de minério.

Os dois operários mortos – identificadas como Leomar Brito Cordeiro e Murilo Souza de Oliveira – foram levadas para o hospital, mas não resistiram. Os três feridos foram atendidos e passam bem, segundo funcionários da prefeitura.