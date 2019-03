Experiência que faz a diferença

Mais de 1 milhão de pequenos negócios devem surgir no próximo ano. A estimativa é do Sebrae, com base em dados da Receita Federal. Hoje, cerca de 98,5% das empresas brasileiras estão nesse segmento, que foi responsável por 600 000 trabalhadores contratados em 2018. O programa Mentoria PME, criado pela revista EXAME, é pensado justamente para pequenas e médias empresas, que contam com a ajuda de renomados gestores para encarar os desafios de empreender. Além de encontros individuais, os participantes assistem a palestras e aulas da Fundação Dom Cabral, considerada a melhor escola de negócios da América Latina pelo jornal Financial Times.

Luiz Marcatti, CEO da consultoria Mesa Corporate, foi um dos mentores de 2018. Com mais de 40 anos de experiência profissional, hoje é membro de conselhos de administração de empresas e especialista em governança corporativa. Na última edição da Mentoria PME, sua missão foi ajudar a Kosmettica, uma distribuidora de produtos para salões de beleza em Campo Grande (MS) que, segundo ele, precisava melhorar sua performance comercial.

Foi a expertise do consultor que auxiliou Claudio Alves, 51, fundador da Kosmettica, nessa empreitada. Em cinco sessões, Marcatti aplicou sua vivência em estratégias de negócio para ajudar seu mentorado. “Nós discutimos o modelo de negócio e a estrutura da empresa e ficou claro que a mentoria era uma oportunidade de repensá-la como um todo”, conta.

O consultor acredita que o mentor precisa estar aberto a ouvir e a entender as nuances que estão nas entrelinhas. Da parte do mentorado, a missão é se comprometer e aprender. Nesse caso, ambas as missões foram cumpridas com sucesso. “Claudio é um empresário muito comprometido e teve uma atuação exemplar: trabalhou a fundo, debateu, estava atento sempre. Com isso, conseguimos transformar o negócio dele profundamente”, afirma Marcatti.

Claudio Alves, que no início do programa tinha como objetivo aumentar as vendas, hoje espera dobrar os números de 2018 até o fim do primeiro semestre deste ano. “Traçamos um planejamento e decidimos contratar um profissional de vendas. Meu mentor ainda fez um plano da área comercial, está compondo uma nova equipe e prospectando clientes, produtos e fornecedores. Ele me ajudou a colocar uma lupa em cima dos problemas para poder enxergá-los melhor. Agora, sinto que estou no caminho certo”, conclui.

As inscrições para a sexta edição do EXAME Mentoria PME já estão abertas e os encontros começam ainda no primeiro semestre de 2019, no dia 15 de abril. Para saber mais sobre o programa e investir nesse processo de melhoria para os seus negócios, acesse mentoria.exame.com.br.