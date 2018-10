Expansão da Camil na América do Sul foca Colômbia e Argentina

São Paulo – A empresa brasileira Camil Alimentos quer entrar em novos países da América do Sul, como Colômbia e Argentina, e vê espaço para crescer no comércio de grãos no varejo do Brasil, um mercado ainda bastante pulverizado, disse o presidente-executivo da companhia, Luciano Quatiero, em entrevista nesta segunda-feira.

A Camil já possui operações no Chile, Peru e Uruguai, exportando para mais de 50 países.

A empresa anunciou na última sexta-feira acordo para comprar a totalidade do capital social da SLC Alimentos por 308 milhões de reais, incluindo 128 milhões de reais em dívidas.

O valor da transação, à exceção da dívida, será pago com recursos próprios.

Quatiero afirmou que a empresa pagará 140 milhões de reais à vista, após a aprovação da operação. Outros 40 milhões de reais ficarão retidos e serão pagos ao longo de cinco anos, dependendo de contingências.