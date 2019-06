Executivos de quatro gigantes da tecnologia irão depor nos Estados Unidos

Os líderes das gigantes de tecnologia terão de testemunhar no Congresso dos EUA, como parte de uma investigação se as empresas abusam de seu poder massivo de mercado, disse ontem o chefe do comitê da Câmara dos Deputados americana que lidera o inquérito.

A declaração surge um dia após fontes afirmarem que o Poder Executivo dos EUA está se preparando para uma investigação sobre Apple, Amazon, Google e Facebook. Se confirmado, será um inquérito amplo e sem precedentes em quatro das cinco maiores empresas do mundo.

A investigação do poder legislativo foi iniciada na segunda-feira, com republicanos e democratas levantando preocupações sobre o poder exercido pelas empresas. “Será necessário que alguns líderes das empresas de tecnologia participem dessa conversa”, disse David Cicilline, deputado democrata. “Espero que alguns deles testemunhem perante o comitê ou sejam entrevistados como parte da investigação.”

Rebatida. Ontem, o presidente executivo da Apple Tim Cook, também comentou o caso. Ele negou que seja praticante de monopólio, dizendo que o iPhone controla apenas uma parte do mercado, mas não grande o suficiente para essa medida. “É justo que passemos por escrutínio”, disse ele, em entrevista à emissora CBS News. “Mas não acho que seja razoável a conclusão de que a Apple é um monopólio.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.