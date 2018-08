Executivos contam os segredos das Melhores e Maiores empresas do país

São Paulo — Na última segunda-feira (13), as empresas que mais se destacaram em 20 setores da economia em 2017 foram premiadas por EXAME. As companhias foram analisadas pela Fipecafi, fundação ligada à Universidade de São Paulo, para a edição especial Melhores e Maiores.

A publicação traz as companhias que conseguiram apresentar bons resultados na saída da recessão, além de um ranking das 500 maiores empresas do país. A edição Melhores e Maiores de EXAME estará nas bancas, no site EXAME e no aplicativo EXAME na próxima quinta-feira (16).

Em entrevista em vídeo ao site EXAME, os presidentes e CEOs das Melhores e Maiores companhias do país em 2017 contam quais foram os diferenciais para o bom desempenho no período e quais são as perspectivas para os próximos anos. Confira abaixo.

O presidente da Vale, Fabio Schvartsman, ressaltou a melhora na governança da empresa, com a entrada para o Novo Mercado em 2017. Segundo o executivo, também é preciso ficar de olho na guerra comercial entre EUA e China.

O presidente das Lojas Renner, José Galló, enfatizou que “quem tem uma proposta de valor diferenciada se sai melhor” em anos desafiadores.

O presidente da Copersucar, Paulo Roberto de Souza, disse que o setor do agronegócio tem sido a locomotiva do país nos últimos anos. “O mundo demanda os produtos agrícolas brasileiros.”

O presidente da BR Petrobras Distribuidora, Ivan de Sá, afirmou que a empresa tem intensificado sua aproximação com os clientes e tem buscado otimizar sua operação com uma estrutura mais ágil e competitiva.

O presidente da Mahle Metal Leve, Sergio Pancini de Sá, ressaltou o modelo de negócios da companhia, com uma divisão “quase igualitária” entre exportação after market e mercado original, o mercado automotivo.

O presidente da Klabin, Cristiano Cardoso Teixeira, disse que o portfólio de produtos da companhia “garante uma resiliência ímpar para a Klabin”. Ele aposta em um período de reformas para o próximo ano e disse estar otimista para o futuro.

O presidente da Dataprev, André Leandro Magalhães, ressaltou que a crise é um período de oportunidade para as empresas. “A Dataprev se colocou o desafio de entregar mais e com mais tecnologia, independentemente das adversidades.”

O presidente da Notredame Intermédica, Irlau Machado Filho, disse que o diferencial da companhia é o preço acessível. “Nós somos donos da maior parte da nossa cadeia de valor, o que nos permite cobrar um preço justo e acessível por um bom serviço de saúde.”

O presidente da Cedae, Jorge Luiz Ferreira Briard, afirmou que a empresa buscou uma gestão mais profissionalizada, com maior governança e transparência, permitindo que a companhia conseguisse junto ao mercado financeiro mais recursos para investir na operação.

O sócio-diretor da Focus Energia, Alan Zelazo, destacou a queda no consumo de energia em 2017 e o mecanismo criado pelo governo para que as distribuidoras pudessem sair de seus contratos de compra. “A Focus percebeu isso como grande possibilidade de negócio.”

O CFO da Vivo, David Melcon, que recebeu prêmio de melhor empresa do setor de telecomunicações pela subsidiária TData, disse que os investimentos em tecnologias certas e a grande quantidade de clientes ajudaram a empresa no ano passado.