Executivo responsável por inteligência artificial do Baidu renuncia

Pequim – Lu Qi, que supervisionou a transição do Baidu para inteligência artificial (IA), está deixando o cargo de diretor de operações, disse a dona da maior ferramenta de pesquisa da China nesta sexta-feira.

Lu, ex-executivo da Microsoft e especialista em IA que ingressou no Baidu no fim de 2016, é hoje responsável pelas operações do dia a dia na unidade de inteligência artificial, que se tornou o foco principal da empresa no ano passado.

Ele seguirá como vice-presidente do conselho do Baidu e o vice-presidente Wang Haifeng agora supervisionará os projetos de IA da empresa, disse a Baidu em uma postagem na mídia social, acrescentando que Lu saiu por “razões pessoais e familiares”.

Lu é visto como uma das principais figuras da indústria global de IA e se juntou ao Baidu quando a empresa recuperava a confiança dos investidores, após um escândalo ligado à sua ferramenta de buscas levar a novas regulamentações que minaram a receita publicitária da empresa.

O Baidu, que viu sua receita estagnar por vários trimestres após as novas regras, recuperou o ímpeto depois de fechar ou vender unidades deficitárias e canalizar recursos para sua IA e unidades de direção autônomas.

Os projetos de IA supervisionados por Lu, incluindo melhorias no feed de notícias da empresa, começaram a gerar dividendos para a empresa, cujo estoque subiu mais de 19 por cento desde o início do ano.

“No futuro, ao mesmo tempo em que cuido de minha família, continuarei apoiando firmemente a Baidu e o (presidente-executivo) Robin Li. Também prestarei atenção à pesquisa e ao investimento da China-EUA”, disse Lu em um comunicado.