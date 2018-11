EXAME premia hoje as empresas que se destacam em sustentabilidade

São Paulo — EXAME realiza em São Paulo, nesta manhã de 22 de novembro, o EXAME Fórum Sustentabilidade. O evento reúne especialistas, autoridades e líderes empresariais para debater os melhores caminhos para lucrar com responsabilidade social e ambiental.

O Fórum inclui também a premiação das empresas que se destacaram no Guia EXAME Sustentabilidade 2018, que chega hoje às bancas, ao aplicativo e ao site EXAME como parte da edição 1174 da revista EXAME. As organizações premiadas são ótimos exemplos de como é possível lucrar com responsabilidade social e ambiental.

Neste ano, o tema do Fórum é “Como incorporar um propósito à estratégia dos negócios”. O encontro começa com uma palestra de Marcos Buckeridge, biólogo, presidente da Academia de Ciência do Estado de São Paulo e um dos autores do relatório 1,5° Celsius do IPCC.

Buckeridge aborda a urgência de reverter o aquecimento global e o papel das empresas nessa jornada. Na sequência, ele debate a questão com Denise Hills, presidente da Rede Brasil do Pacto Global da ONU e superintendente de sustentabilidade e negócio inclusivos do Itaú Unibanco.

Executivos de três grandes empresas irão ao Fórum contar como estão incorporando um propósito a suas estratégias de negócios: Regina Magalhães, diretora de sustentabilidade e inovação da Schneider Electric para a América do Sul; Márcia Massotti, diretora de sustentabilidade da geradora e distribuidora de energia Enel Brasil; e Emiliano Graziano, gerente de sustentabilidade da Basf para a América do Sul.

O evento terá, ainda, uma palestra de Marcel Fukayama, cofundador e diretor executivo do Sistema B no Brasil, com o tema “O valor de uma estratégia com propósito”. Veja hoje, aqui no site EXAME, a cobertura completa do EXAME Fórum Sustentabilidade 2018.