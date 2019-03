EXAME Fórum vai discutir a diversidade nas empresas e seus benefícios

São Paulo — Especialistas e líderes empresariais vão se reunir na manhã de 27 de março, em São Paulo, no EXAME Fórum Diversidade 2019. Os participantes vão discutir as melhores práticas para promover a diversidade nas empresas, compartilhar ideias e experiências e falar sobre os resultados de iniciativas inclusivas nos negócios.

No evento, também serão homenageadas as companhias que mais se destacam no Guia EXAME Diversidade 2019 — que chega às bancas, ao site e ao aplicativo EXAME em 28 de março, como parte da próxima edição da revista EXAME.

O EXAME Fórum Diversidade vai começar com a apresentação de um diagnóstico do respeito à diversidade no Brasil. A ideia é avaliar onde estamos e aonde queremos chegar nesse aspecto.

Em seguida, haverá um debate com o tema “Os avanços e os desafios da diversidade no Brasil e no mundo”. Estarão nele Thais Faria, oficial técnica da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Regina Madalalozzo, pesquisadora e professora do Insper; e Caio Magri, presidente do Instituto Ethos.

O Fórum terá, também, apresentações de casos de empresas que atuaram para promover a diversidade no ambiente de trabalho e os resultados dessas práticas. Terá, ainda, uma palestra sobre políticas públicas para a promoção da diversidade. O evento vai acontecer no Instituto Tomie Ohtake, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, das 8h30 às 12h10.

Visite a página do EXAME Fórum Diversidade para saber mais e reservar seu ingresso