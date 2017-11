EXAME Fórum discute hoje a sustentabilidade nos negócios

São Paulo — Quando uma empresa colabora na solução de algum problema social, o que ela ganha em troca? Os gurus de negócios Michael Porter e Mark Kramer mostraram que ações sociais podem, sim, ajudar a empresa a aumentar seus lucros. O conceito de valor compartilhado, criado por eles, é o tema do EXAME Fórum Sustentabilidade, que acontece nesta manhã em São Paulo.

O valor compartilhado (“shared value” em inglês) é criado quando as empresas reconhecem que existem enormes oportunidades de inovação e crescimento ao incorporar determinados problemas sociais aos seus objetivos de negócios.

O Exame Fórum Sustentabilidade 2017 vai mostrar como o conceito de valor compartilhado está sendo incorporado e praticado por empresas no Brasil – e os seus resultados. Também vai discutir por que esse conceito, que é a nova fronteira de sustentabilidade, é especialmente importante em países como o nosso, com sua gama de desafios nas áreas social e ambiental.

O evento começa com uma palestra de Dane Smith, diretor geral da FSG Social Impact Advisors, empresa de consultoria sem fins lucrativos. A FSG foi fundada por Michael Porter e Mark Kramer, os pais do conceito de valor compartilhado, para resolver os problemas sociais mais assustadores do mundo.

O Exame Fórum Sustentabilidade terá também um debate abordando quem são e o que estão fazendo as empresas brasileiras que adotaram esse modelo de negócio. Vai participar dele Regina Magalhães, doutora em ciências ambientais pela Universidade de São Paulo, executiva sênior de sustentabilidade para a América do Sul da Schneider Eletric e ex-sócia da Plural, consultoria em estratégia de sustentabilidade nos negócios.

Regina vai debater o assunto com Heiko Hosomi Spitzeck, doutor pela universidade de St. Gallen (Suíça) e gerente executivo do Núcleo de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral. Spitzeck é professor de estratégia e sustentabilidade para executivos seniores. Antes da FDC, ensinou na Universidade Cranfield (Reino Unido), na Universidade da Califórnia em Berkley e na Universidade Fordham, em Nova York.

Três organizações vão compartilhar suas estratégias de valor compartilhado no EXAME Fórum Sustentabilidade: Vivenda, Coca-Cola e Danone. A Vivenda realiza reformas de baixa complexidade e alto impacto social para a população de baixa renda. Fernando Amiky Assad, um dos seus fundadores, fala sobre a experiência.

Flávia Neves, gerente de sustentabilidade e relações Institucionais da Coca Cola, vai contar como a empresa vem usando o valor compartilhado para solucionar problemas críticos do negócio. E Ligia Camargo, executiva responsável pela área de sustentabilidade na Danone, vai abordar iniciativas de geração e emprego e renda, economia circular, agricultura sustentável e outras realizadas pela companhia.

O evento se encerra com uma palestra de Lourenço Bustani, cofundador da consultoria de inovação Mandalah. Bustani foi eleito o brasileiro mais criativo no mundo dos negócios pela revista Fast Company em 2012. Ele vai falar sobre estratégias empresariais envolvendo valor compartilhado.

Acompanhe, no site EXAME, a cobertura jornalística do evento.