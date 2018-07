EXAME CEO reúne líderes para discutir melhores práticas nos negócios

São Paulo — EXAME vai realizar em São Paulo, no próximo dia 15 de manhã, a segunda edição do Encontro EXAME CEO, com o tema “Estratégias para crescer e criar valor na economia em transição”.

O encontro será realizado no Instituto Tomie Ohtake, no bairro de Pinheiros. Reunirá líderes de grandes empresas para falar sobre como se mantiveram com resultados positivos mesmo num cenário de turbulências na política e na economia, e comentar as práticas que funcionam nas suas organizações.

A abertura do encontro será realizada por André Lahóz Mendonça de Barros, diretor editorial de EXAME. Entre os palestrantes já confirmados está Stelleo Tolda, sócio e COO do Mercado Livre, que falará sobre a trajetória de sucesso da empresa.

Guilherme Melo, presidente da MRS Logística, e Ogari Pacheco, presidente do Laboratório Cristália, estarão no painel “Histórias de Empresas Vencedoras”. E Christopher Garman, diretor da consultoria Eurasia, será responsável pela palestra “Cenário Político-Econômico – As eleições de 2018”.

Para ver a programação completa e comprar ingresso, acesse www.exame.abril.com.br/eventos/encontro-de-ceos/.