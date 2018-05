Ex-secretário de energia Fábio Alves é nomeado presidente da Chesf

O ex-secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Fábio Lopes Alves, foi nomeado como novo presidente da Chesf, subsidiária da estatal Eletrobras na região Nordeste, informou a companhia nesta quinta-feira.

O anúncio confirma informação publicada mais cedo pela Reuters, com informação de fontes.

Alves foi exonerado do cargo no ministério a partir de 2 de maio, segundo publicação da pasta no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O engenheiro, que teve passagens pela elétrica Celpe, de Pernambuco, e pela própria Chesf, havia assumido a posição no ministério em maio de 2016.

A saída do secretário aconteceu após a mudança no comando da pasta, agora chefiada pelo ministro Moreira Franco (MDB-RJ). Ele substituiu Fernando Coelho Filho, que entregou o cargo porque pretende disputar eleições.

O novo presidente “chega à Chesf para dar continuidade ao processo de eficientização na gestão da companhia”, afirmou a estatal, em nota.

A Chesf é a maior geradora do Brasil, com mais de 10 gigawatts em capacidade instalada, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A empresa também tem presença relevante no segmento de transmissão de eletricidade.

Lopes substituirá no comando da elétrica o engenheiro Sinval Gama, que irá assumir o cargo de diretor de Operações no Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).