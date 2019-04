Ex-diretor de governança da Petrobras é novo co-CEO da Tüv Süd

São Paulo — João Elek, ex-diretor-executivo de Governança e Conformidade da Petrobras, foi nomeado como copresidente-executivo da TÜV SÜD Bureau de Projetos e Consultoria, subsidiária no Brasil da empresa alemã que atuou como auditora da barragem da mineradora Vale em Brumadinho (MG), que se rompeu no final de janeiro.

Segundo nota da TÜV SÜD, Elek assumiu o cargo na véspera. “Com mais de 35 anos de experiência em empresas nacionais e globais, João Elek ajudará a conduzir a minuciosa investigação da TÜV SÜD de seus processos internos no Brasil, após o trágico colapso da barragem em Brumadinho”, disse a companhia.

Dois funcionários da TÜV SÜD, empresa responsável pelo laudo de estabilidade da estrutura que entrou em colapso em 25 de janeiro, chegaram a ser presos no mês passado, mas foram liberados por decisão do Superior Tribunal de Justiça, juntamente com funcionários da Vale.

No desastre, centenas de pessoas morreram vítimas de uma avalanche de rejeitos de mineração.

O cargo de CEO da operação brasileira da TÜV SÜD vinha sendo temporariamente ocupado por Marcelo Pacheco, que continuará supervisionando as operações como co-CEO da empresa.

Entre outros cargos, Elek também atuou como diretor financeiro e de Relações com Investidores da Fibria, como presidente-executivo da AT&T Brasil e como diretor financeiro do Citibank Brasil.