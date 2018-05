Braskem atrasa entrega de formulário nos EUA e pode sofrer sanções

São Paulo – A Braskem informou nesta segunda-feira que não conseguiu entregar dentro do prazo o formulário 20-F referente a 2017 na Securities and Exchange Commission (SEC).

A petroquímica afirmou ainda não ter uma previsão de quando entregará o documento, uma espécie de balanço financeiro mais detalhado em relação ao que apresenta à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Empresas que tem papéis negociados nas bolsas dos Estados Unidos, como a Braskem, e que perdem o prazo para entregar o 20F ficam sujeitas a sanções, incluindo suspensão dos negócios.

A Nyse, bolsa na qual o papel da Braskem é listada, informou que a petroquimica terá até seis meses para publicar o 20F, a partir de 16 de maio passado.

“A companhia, no entanto, continua empreendendo todos os esforços necessários para concluir tais análises com a maior brevidade possível”, diz trecho do comunicado.