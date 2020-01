“Eu era refém do Japão”, diz Ghosn em primeiro pronunciamento

São Paulo – O ex-CEO da aliança Renault–Nissan, Carlos Ghosn, concede sua primeira entrevista desde que fugiu do Japão, no dia 29 de dezembro, e se asilou no Líbano. A entrevista começou às 10h de Brasília, e Ghosn, falando em pé, se concentra em explicar as injustiças de que diz ser vítima da justiça japonesa.

O executivo disse que sua prisão foi pedida em virtude de uma quantidade de dinheiro não estabelecida e não paga pela Nissan para ele. A acusação é que ele teria recebido bônus secretos da companhia que comandava. Segundo Ghosn, ele foi vítima de uma rede de intrigas criada pela procuradoria japonesa e por executivos da Nissan.

“Não houve um só dólar pago com minha assinatura”, disse Ghosn. “Há todo um processo que deve ser seguido para pagamentos a um presidente”. Ele afirma que procurou um especialista em direito empresarial na Universidade de Tóquio que chamou a prisão de “uma vergonha”. “Em nenhum país democrático você é preso por esse tipo de acusação”.

“Eles tentavam o máximo possível atrasar o processo e o julgamento. Quando saí do Japão ainda não havia sido definida a data da primeira acusação. Talvez ficasse preso cinco anos no Japão antes de um julgamento”, afirmou Ghosn.

“Não tive direito à ampla defesa, nem a um julgamento rápido. O Japão tem 99,5% de taxa de condenação, então não tinha nenhum sinal de que seria tratado de forma justa. Senti que era refém de um país ao qual servi por 17 anos. Dediquei a minha vida profissional e tenho orgulho disso. Liderei uma companhia que estava mal e por 15 anos fui considerado um modelo no Japão, com mais de 20 livros de administração escritos sobre mim. E de repente procuradores e executivos dizem que sou um cara ambicioso”, afirmou.

