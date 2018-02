Estes produtos desafiam a Camicado e impulsionam o Mercado Livre

São Paulo – Abajures, itens de decoração, aparelhos para a cozinha, tintas e pequenos objetos para a casa. Os produtos domésticos serão uma das categorias que mais irá crescer no comércio eletrônico nos próximos anos.

De acordo com um levantamento da Bloomberg Intelligence, a venda de pequenos itens para casa deve crescer de 10 a 12% ao ano até 2022. Esses itens ainda representam uma porcentagem pequena no comércio eletrônico, de menos de 2% das vendas.

Mas, na medida em que os lojistas passam a oferecer esses itens, o interesse dos consumidores também cresce. “Portanto, a disponibilidade é o principal motivo de crescimento da categoria, seguido da crescente adoção do cliente e da melhoria da economia”, diz a analista sênior da Bloomberg, Julie Chariell.

Atualmente, a maior categoria é a de eletrodomésticos, que representa 17% do mercado de comércio online no Brasil. Com crescimento de 32% em 2017, a categoria foi beneficiada pelo acesso a mercados on-line de terceiros, marketplace.

Ela também deve ser uma das mais representativas no futuro, cerca de 10,5% ao ano nos próximos cinco anos. No entanto, enquanto a categoria de eletrônicos já é mais madura, a de produtos domésticos é uma novidade no mercado.

“Enquanto as vendas de aparelhos on-line são mais maduras, outros produtos domésticos, como pequenos utensílios de cozinha, ferramentas e decoração, estão mais recém-disponíveis e, assim, ganham o interesse do cliente”, explica Chariell.

Combinados, os segmentos de produtos e cuidados com o lar representaram 10,6 bilhões de reais em vendas on-line em 2017, ou uma participação de 19% no mercado de comércio eletrônico no Brasil. Em segundo lugar estão itens de mídia, como livros, filmes, videogames e música, tanto impressos como digitais e, em terceiro, itens de beleza e cuidado pessoa.

A vantagem de ser puramente digital

Os maiores provedores de produtos domésticos são o Mercado Livre e a B2W Cia Digital, mas a Amazon.com e o Walmart também ganham espaço no mercado. Três dos líderes são puramente digitais, o que é uma tendência de todo o comércio eletrônico.

De acordo com o relatório, as redes varejistas físicas, como Camicado e Sodimac, são especializadas em itens para casa e também vendem seus produtos on-line. Mas elas têm uma seleção mais restrita de tipos de produtos e variedades em comparação com as ofertas do Mercado Livre e da B2W Cia Digital.

Além disso, “observamos que a Camicado e Sodimac vendem muito mais produtos caros, incluindo importações, para um conjunto menor de compradores topo de linha”, diz a analista, enquanto outros têm uma variedade maior de preços.

Isso ocorre porque os especialistas on-line criaram mercados onde vendedores de terceiros anunciam seus produtos. Eles recrutaram milhares deles, então a quantidade de produtos disponíveis também está em milhares, afirmou a analista.

Os vendedores puramente digitais também apresentaram níveis de serviços melhores do que os físicos. O Mercado Livre, responsável por 19,3% das vendas de todo o comércio eletrônico brasileiro em 2017, teve o melhor desempenho nas vendas de itens domésticos em pesquisa feita pela Bloomberg, com melhores ofertas, preços e opções de envio. Logo atrás, está a B2W.

Se os varejistas tradicionais não investirem em seus negócios digitais, elas tendem a ficar para trás, afirma a analista. Bons exemplos de empresas que investiram no segmento são o Walmart, a Magazine Luiza e Americanas, com a B2W, diz a pesquisa.

“Embora eles possam manter sua clientela de alto nível online ou off-line, o crescimento provavelmente será limitado. Ainda assim, eles têm que estar online, com bom serviço e disponibilidade porque é cada vez mais como seus clientes desejam comprar. Esta é uma despesa necessária”, afirmou Charriel.