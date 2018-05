Estatal russa criará no Brasil centro de esterilização de produtos médicos

Moscou – A Rosatom Healthcare, filial da estatal russa de energia nuclear Rosatom, assinou um acordo com a brasileira CK3 nesta terça-feira para criar no país um centro destinado à esterilização de produtos farmacêuticos, médicos e cosméticos mediante radiação.

O acordo foi assinado pelos diretores-gerais da Rosatom Healthcare, Denis Cherednichekno, e da CK3, Renato Cherkezian, durante um fórum internacional realizado em Sochi, na Rússia.

“A nossa empresa conjunta é uma atrativa alternativa para o mercado russo, cujas soluções levam em conta o meio ambiente. Ao contrário de outros métodos de esterilização, os aceleradores de elétrons e os raios X não deixam resíduos tóxicos”, explicou Cherkezian, de acordo com comunicado divulgado pela Rosatom.

O uso da energia nuclear na medicina e na agricultura oferece as melhores oportunidades de negócio na região para a Rosatom, cuja atividade vai além da construção de usinas atômicas pelo mundo.

Na medicina, a radiação é usada nos tratamentos de câncer, um sistema que também é utilizado para a esterilização de instrumentos médicos, produtos farmacêuticos e cosméticos.

“Vemos um grande potencial no mercado brasileiro para a esterilização de produtos médicos por radiação. O emprego de tecnologias de radiação no âmbito sanitário do Brasil permite elevar substancialmente a segurança e a qualidade dos produtos importados pelo país”, afirmou Cherednichenko.

“Estamos há muito tempo estudando o mercado das tecnologias por irradiação. Apesar de sua importância, os investimentos neste campo estão em nível baixo (…). O potencial deste setor nos levou a tomar a decisão de investir nele para ampliar nossa pasta de negócios”, explicou o diretor da CK3.