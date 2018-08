Estácio Participações tem lucro líquido de R$236,9 mi

São Paulo – A Estácio Participações teve lucro líquido de 236,9 milhões de reais no segundo trimestre, alta de 42,5 por cento na comparação anual, refletindo ganhos de eficiência e faturamento maior em meio à expansão da base de alunos e do ticket médio.

Em balanço divulgado na noite de terça-feira, o segundo maior grupo de ensino superior do país informou que a receita líquida operacional cresceu 5,5 por cento em relação ao segundo trimestre de 2017, para 963,7 milhões de reais.

Ao fim de junho, a base total de alunos da Estácio somava 558,2 mil, um número 3,4 por cento maior que o apurado um ano antes devido principalmente à forte expansão das matrículas em ensino à distância (EAD), além de melhores taxas de retenção em todas as modalidades.

Ao mesmo tempo, a companhia elevou em 14,4 por cento o ticket médio no segmento EAD entre abril e junho, para 273,7 reais, e em 6,4 por cento no presencial, para 799,8 reais, em reajuste alinhado “com a inflação dos custos”.

As despesas comerciais no segundo trimestre aumentaram 34,5 por cento ano a ano, para 155,5 milhões de reais, enquanto os gastos com publicidade foram reduzidos em 29,8 por cento na mesma base, para 35,1 milhões de reais.

Enquanto isso, a provisão de perdas com inadimplência de estudantes cresceu 83,9 por cento no período, para 120,1 milhões de reais, puxada pelo programa de parcelamento da companhia, o PAR.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de 274,1 milhões de reais entre abril e junho, aumento de 7,9 por cento na comparação anual. A margem Ebitda subiu 0,6 ponto percentual, para 28,4 por cento.

A Estácio ainda reduziu a dívida líquida a 99,9 milhões de reais no segundo trimestre, ante 615,5 milhões de reais devidos um ano atrás. Com isso, a alavancagem medida pela relação dívida líquida sobre Ebitda caiu a 0,1 vez, de 0,7 vez em junho de 2017.

A empresa investiu 38,5 milhões de reais entre abril e junho, 13,6 por cento mais em relação ao mesmo intervalo um ano antes, elevando o total desembolsado desde janeiro a 75,9 milhões de reais.

Em 2018, as ações da Estácio acumulam queda de pouco mais de 22 por cento, enquanto a rival Kroton Educacional já perdeu cerca de 40 por cento desde o início do ano.