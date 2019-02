Esposa de Strauss-Kahn dirigirá Huffington Post francês

Paris – A jornalista francesa Anne Sinclair, esposa do ex-diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, dirigirá a versão em francês de The Huffington Post, anunciou nesta quarta-feira o site do jornal.

O Huffington Post está associado ao jornal Le Monde em sua versão em francês, como com o El País para a versão em espanhol.

Anne Sinclair, Arianna Huffington, a fundadora do site, David Kessler, diretor de edição da versão francesa, e o redator-chefe Paul Ackermann, apresentarão na próxima segunda-feira a versão francesa do Huffington Post.

Comprado pela empresa AOL por 315 milhões de dólares em fevereiro, The Huffington Post recebe 37 milhões de visitantes exclusivos mensais, segundo a empresa de mercado comScore.