Espanhola Indra amplia quadro de funcionários no Brasil

Rio de Janeiro – A empresa espanhola Indra anunciou nesta quinta-feira que vai contratar 450 novos funcionários no Brasil para suas divisões de linguagem de programação, bancos de dados e defesa, entre outras.

Pelo menos 90% dessas vagas correspondem a profissionais de alta qualificação técnica e serão distribuídas nos escritórios e fábricas da Indra em 18 cidades de todo o país, onde a empresa já conta com um quadro de 6,5 mil empregados.

Os novos funcionários trabalharão em projetos de clientes dos setores de mercados financeiros, transporte e trânsito, utilidades e energia, telecomunicações, administração pública, saúde e segurança e defesa.

A companhia espanhola é a principal provedora de comunicações por satélite do Exército brasileiro e, além disso, instalou equipamentos eletrônicos nos aviões C295 e nos P-3, recentemente adquiridos pela Força Aérea para realizar patrulhas marítimas.

A Indra também está interessada na instalação de diversos equipamentos de autoproteção no cargueiro militar KC-390 que a Embraer está desenvolvendo em conjunto com as Forças Armadas do Brasil.