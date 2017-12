Espanha vende fatia de 7% no Bankia, diz agência

Madri – O governo da Espanha vendeu sua fatia de 7% no Bankia, segundo a agência de notícias EFE, que citou fontes com conhecimento do assunto. A participação é avaliada em cerca de 840 milhões de euros (US$ 988,5 milhões).

O plano era vender a fatia por meio de uma oferta de ações a investidores institucionais, que deveria ser concluída antes da abertura de hoje dos mercados acionários europeus, informou a EFE.

Espera-se que a operação melhore a liquidez do Bankia e abra caminho para mais vendas, disse a EFE.

Por volta das 6h40 (de Brasília), ação do Bankia operava em baixa de 1,75% na Bolsa de Madri.