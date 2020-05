Escalada do dólar leva JBS a prejuízo de R$5,9 bilhões no 1º trimestre

A JBS passou de lucro para prejuízo no primeiro trimestre, uma vez que a forte valorização do dólar atingiu em cheio a linha financeira da companhia, o aumento da receita a despeito dos primeiros impactos do coronavírus.

A companhia de carnes anunciou nesta quinta-feira que teve prejuízo de 5,9 bilhões de reais entre janeiro e março, ante lucro de 1,09 bilhão de reais um ano antes.

Essa variação foi ditada sobretudo pelo resultado negativo de 8,2 bilhões de reais na linha “variações cambiais ativas e passivas”, que também tinha ficado no vermelho, mas em apenas 172 milhões de reais um ano antes.

No plano operacional, a receita líquida da JBS somou 56,5 bilhões, alta de 27,3%, com crescimento em todas as linhas de negócios no comparativo anual, com destaque para JBS USA Beef (+21,8%), Pilgrim’s Pride (+33,5%), ambas impactadas pela variação cambial, e Seara (+39%).

O resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de 3,9 bilhões de reais, aumento de 22,6% no comparativo anual.

Além da linha financeira, o efeito cambial também fez a dívida líquida da companhia aumentar de 48,7 bilhões para 57 bilhões de reais, embora com a alavancagem tenha reduzido de 3,2 vezes para 2,77 vezes, no comparativo anual.

A companhia afirmou ter fechado o trimestre com 18,5 bilhões de reais em caixa.

A JBS comentou que os efeitos da pandemia, com interrupções na cadeia de suprimentos, além da escassez de mão de obra “podem impactar unidades produtivas, gerando redução no processamento de proteínas, bem como impactando o preço da matéria prima”.

A empresa adotou férias coletivas entre 19 março e 9 de abril em algumas unidades de bovinos no Brasil. A unidade de processamento de frango da Seara em Passo Fundo (RS) teve as operações suspensas em 24 de abril.

“Nesse trimestre os impactos decorrentes destas ações não são representativos nos números e indicadores consolidados e, para os futuros trimestres, ainda estão sendo apurados pelas respectivas unidades de negócio”, diz o documento.

Nos Estados Unidos, a JBS USA suspendeu temporariamente as atividades em algumas plantas de processamento de bovinos e suínos, mas já retomaram as operações. Nos demais mercados for a do Brasil, a JBS disse que segue operando normalmente.